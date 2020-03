Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima recebe a celebração da consagração de Portugal e Espanha

A igreja portuguesa irá renovar a consagração de Portugal ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria no dia 25 de março em conjunto com Espanha.

A oração de consagração vai ser feita pelo cardeal D. António Marto no final do terço das 18h30, transmitido em direto na página online do Santuário. A celebração será à porta fechada, mas vai também poder ser acompanhada através do canal de Youtube e Facebook do Santuário de Fátima.

“Todas as Dioceses estarão unidas na oração do Rosário pelas intenções de todo o mundo e em particular de Portugal, nesta situação dramática que estamos a passar devido ao coronavírus Covid-19”, refere um comunicado do Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP).

Pela primeira vez a Conferência Episcopal Espanhola junta-se a esta celebração, onde os dois países serão consagrados em simultâneo.

