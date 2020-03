Google lança site com informações sobre a Covid-19

A Google lançou no sábado um site dedicado à Covid-19 com informações das autoridades, conselhos e contactos essenciais durante a pandemia.

Em comunicado, a empresa informou que o site “está focado na educação, prevenção e recursos locais. As pessoas podem encontrar informações baseadas na sua localização, conselhos de prevenção e segurança, tendências de pesquisa relacionadas com a Covid-19 e outros materiais para educadores e empresas”.

Para já a plataforma está apenas em inglês e direcionada aos Estados Unidos, mas a Google garante que introduzirá outros idiomas e países nos próximos dias, à medida que disponibilizará mais recursos.

Ao mesmo tempo, foram introduzidos nos resultados de pesquisa do motor de busca informação “de acesso fácil” das autoridades sanitárias e novos dados sobre a doença. Diz a empresa que este novo formato de pesquisa ajuda as pessoas a navegar pela informação mais facilmente.

Em Portugal, se fizer uma pesquisa por “Covid-19” no Google encontrará uma secção de “Ajuda e informações” com os contactos da Direção-Geral da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. É sugerido ainda ao utilizador a visualização de um vídeo a ensinar a lavar as mãos e uma pequena lista dos sintomas provocados pelo novo coronavírus.

Diz a Google que desde o início do ano o interesse das pessoas pela Covid-19 tem vindo a aumentar, sendo por isso, neste momento, o tópico mais pesquisado no motor de busca.

“À medida que o coronavírus se torna um desafio em mais comunidades e à medida que as autoridades em todo o mundo desenvolvem novas orientações e ferramentas para lidar com a pandemia, continuaremos a encontrar mais oportunidades de conectar as pessoas com informações importantes para se manterem em segurança e às suas famílias e comunidades”.

