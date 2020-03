Jogos Olímpicos de Tóquio adiados por um ano devido à pandemia de Covid-19 

O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, disse hoje que o Comité Olímpico Internacional (COI) aceitou o seu pedido de adiar por um ano os Jogos Olímpicos Tóquio2020, devido ao surto da Covid-19.



Abe tornou público o seu pedido em declarações aos jornalistas, após ter tido uma conversa por videoconferência com o presidente do COI, Thomas Bach, e garantiu que o suíço concordou a "100%" com a sua proposta.



Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 deveriam realizar-se de 24 de julho a 09 de agosto.

Antes, na madrugada de hoje, em comunicado, o comité organizador reafirmou estar a "examinar planos detalhados para diferentes cenários, incluindo a abertura dos Jogos em 24 de julho, de acordo com o acordo alcançado com o COI".



Reiterando que o cancelamento "não está na agenda", a organização de Tóquio2020 assegurou dar prioridade à "segurança dos atletas, espetadores e todos os outros participantes".