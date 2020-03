Aeroporto de Orly, em Paris, fecha a partir de 31 de março

O aeroporto de Orly, Paris, encerra temporariamente ao tráfego comercial a partir de 31 de março devido à queda "substancial e brutal" do tráfego decorrente das restrições de circulação relacionadas com o coronavírus, anunciou a administração.

"Ontem [terça-feira] estávamos com menos 92% de tráfego de passageiros em Orly e menos 89% em [o aeroporto de Roissy] Charles de Gaulle, que comparam com menos 75% em Orly e menos 70% no Charles de Gaulle na semana passada", explicou à imprensa o diretor-geral da empresa Aéroports de Paris (ADP), Edward Arkwright.