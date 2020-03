Em tempo de quarentena, o cinema Ideal faz exibição online de filme de Manuel Mozos

O documentário "Aldina Duarte - Princesa Prometida", de Manuel Mozos, vai ser exibido na quinta-feira, online e de forma gratuita, revelou hoje o Cinema Ideal, que fechou portas no passado dia 13, em Lisboa, por causa da doença covid-19.

Em comunicado, o exibidor Pedro Borges afirma que ver e alugar filmes, seja pela Internet, ou outros canais por subscrição, "é neste momento a melhor - a única? - forma de apoiar os distribuidores independentes portugueses".

Segundo o Cinema Ideal, a exibição online do documentário de Manuel Mozos será feita a partir das 18:30 de quinta-feira, de forma gratuita, mas acessível com recurso a uma palavra passe, a fornecer no próprio dia na página oficial do cinema no Facebook.

Pedro Borges refere que, por conta do estado de emergência decretado por causa da pandemia da doença covid-19, o Cinema Ideal "deixou de poder cumprir a missão para que foi criado: oferecer aos seus espectadores o melhor cinema do mundo".

O filme "Aldina Duarte - Princesa Prometida" foi feito por Manuel Mozos em 2009 e estreado nesse ano no festival de cinema IndieLisboa.

Nos últimos dias, vários realizadores e produtores têm estado a partilhar filmes portugueses para exibição gratuita pela Internet. São os casos, por exemplo, do filme "Revolução Industrial", de Tiago Hespanha e Frederico Lobo, pela Terratreme, ou a curta de animação "Água mole", de Alexandra Ramires e Laura Gonçalves, pela Bando À Parte.

