Paredão de Cascais encerrado por tempo indeterminado devido à pandemia de Covid-19

O paredão de Cascais foi encerrado esta quarta-feira por tempo indeterminado, desde a vila até à praia da Poça, em S. João do Estoril, no sentido de controlar a propagação da covid-19, informou à agência Lusa fonte da autarquia.

A mesma fonte disse que o paredão se encontra encerrado desde a manhã desta quarta-feira e que a interdição abrange toda a zona junto ao mar.

O paredão começa na vila de Cascais, no distrito de Lisboa, e atravessa o Estoril, terminando na praia da Poça, em S. João do Estoril.

Em 15 de março, a Capitania do Porto de Cascais interditou as praias da zona a "todas as atividades desportivas ou de lazer" para "conter os aglomerados de pessoas" e minimizar a difusão do novo coronavírus.

Na ocasião, em declarações à Lusa, o comandante do Porto de Cascais, Rui Terra, afirmou que o objetivo "não é impedir totalmente" que as pessoas vão "fazer a sua caminhada ou passeios à praia", mas sim tentar impedir que se juntem grupos de "mais de cinco pessoas" e com isso "disseminem" o vírus.

A Polícia Marítima, Polícia Municipal e PSP estavam a "obrigar à saída de grupos de mais de cinco pessoas no sentido de conter o máximo possível a disseminação do vírus".

No texto do edital lê-se que esta interdição, "de forma a minimizar a probabilidade de disseminação" do vírus que provoca a doença covid-19, aplica-se nas praias da área de jurisdição da capitania, entre a ponta da Foz, no rio Lisandro, concelho de Torres Vedras, até São Julião da Barra, Carcavelos, Cascais.

