Portsmouth confirma quinto infetado com Covid-19 no plantel

O Portsmouth, do terceiro escalão do futebol inglês, informou esta quarta-feira que o médio Ross McCrorie testou positivo ao novo coronavírus, tornando-se no quinto atleta infetado na equipa.

"O Portsmouth Football Club pode confirmar que Ross McCrorie deu positivo para o coronavírus", escreveu o atual quarto classificado da 'League One', na página oficial na Internet, acrescentando que está a aguardar por um resultado de um elemento da equipa de reservas.

Além do médio escocês, também James Bolton, Andy Cannon, Haji Mnoga e Sean Ragget estão infetados e em isolamento, apresentando "sintomas leves ou inexistentes", de acordo com a nota do clube do sul de Inglaterra.

