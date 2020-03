Se as atuais restrições se prolongarem mais de um mês, cerca de 40% dos portugueses dizem que vão ter de reduzir despesas básicas e 12% diz mesmo que não vai conseguir pagá-las.

É o que revela o mais recente estudo do ICS e do ISCTE feito para a SIC e para o Expresso, que mostra também que uma em cada cinco famílias já sentiu o impacto da epidemia no orçamento familiar.

