Turismo Porto e Norte cria site para apoiar empresários na candidatura às linhas de crédito

O presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), Luís Pedro Martins, avançou esta quarta-feira que "no final desta semana" pretendem ter disponível na Internet o novo micro 'site' covid19.portoenorte.pt para ajudar os empresários a esclarecer dúvidas "em tempo real" e para os ajudar a realizar as candidaturas às linhas de apoio financeiro anunciadas recentemente pelo Governo.

É "totalmente dedicado às empresas" e vai ter disponível "toda a legislação" e "todos os apoios financeiros disponíveis de forma "simplificada", explicou.

A página covid19.portoenorte.pt vai ter também um 'chat online' com os colaboradores da TPNP que receberam formação geral sobre as linhas de crédito a esclarecerem as dúvidas dos empresários em "tempo real", acrescentou.

O micro 'site' vai também ter um "fórum de discussão" para receber "sugestões e ideias" dos empresários em tempo real com o objetivo de partilhar soluções face à crise de hoje, mas também para começarem a trabalhar para o "pós-crise", referiu Luís Pedro Martins.

O Governo anunciou a 18 de março um conjunto de linhas de crédito para apoio à tesouraria das empresas no montante total de 3.000 milhões de euros, destinadas aos setores mais atingidos pela pandemia covid-19, como é o turismo, com um período de carência até ao final do ano e que podem ser amortizadas em quatro anos.

