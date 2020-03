Coimbra terá um laboratório com capacidade para fazer cerca de 500 testes diários à Covid-19

Coimbra terá, a partir de segunda-feira, um laboratório com capacidade para fazer cerca de 500 testes diários à Covid-19.

Na cidade haverá dois pontos onde as pessoas vão ser testadas. As recolhas serão efetuadas nesses pontos. Depois as zaragatoas seguem para o laboratório instalado no polo 1 da faculdade de medicina.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou perto de 480 mil pessoas em 182 países e territórios, das quais mais de 22.000 morreram.

Para tentar conter o surto, os governos da UE estão a adotar medidas como o confinamento dos cidadãos e o fecho ou controlo de fronteiras, tendo ainda sido adotada uma suspensão das viagens (nomeadamente as aéreas) não essenciais.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quinta-feira a existência de 60 mortes e 3.544 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu de 43 para 60 em relação ao último balanço da DGS, enquanto o número de infetados aumentou de 2.995 para 3.544, mais 549 relação a ontem, uma subida que representa um aumento de 18,3%.

Há, ao todo, 43 casos recuperados a registar, mais 21 que ontem.

