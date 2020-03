China e Estados Unidos devem "unir-se contra a pandemia"

POOL New/ Reuters

O Presidente da China disse hoje ao homólogo norte-americano, Donald Trump, que os países devem "unir-se contra a pandemia", apesar da crescente rivalidade, noticiou a imprensa estatal chinesa.

"A China está pronta para continuar a partilhar, sem reservas, informação e experiências com os Estados Unidos", disse Xi Jinping, segundo a televisão estatal CCTV, numa mensagem de apaziguamento após uma crise diplomática entre Pequim e Washington, marcada por trocas de acusações.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais 505 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram cerca de 23.000.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

A China, sem contar com os territórios de Hong Kong e Macau, conta com 81.340 casos (mais de 74 mil recuperados) e regista 3.292 mortes.

Os Estados Unidos tornaram-se quinta-feira o país com mais casos de infeções no mundo, ultrapassando Itália e a China, com mais de 85 mil casos.

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

