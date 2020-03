Covid-19: Presidente da República enaltece ajuda prestada pelas Forças Armadas

O Presidente da República enalteceu esta sexta-feira a ajuda prestada pelas Forças Armadas às entidades que combatem o surto de Covid-19, destacando a disponibilização de camas em unidades militares e o auxílio a lares.

O chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas deixou esta mensagem numa nota publicada no portal da Presidência da República na Internet.

"Quero enaltecer a ajuda prestada por todos os militares das Forças Armadas no apoio às entidades que lutam contra esta pandemia. Destaco a disponibilização de camas em unidades militares, o apoio dos Hospitais das Forças Armadas, o auxílio a lares, assim como o trabalho de descontaminação realizado", escreveu Marcelo Rebelo de Sousa.

Na mesma nota, o Presidente da República realça também "o fornecimento e montagem de postos médicos avançados, o apoio à edificação do hospital de campanha montado na Cidade Universitária de Lisboa", assim como "o transporte de material para os arquipélagos" dos Açores e da Madeira.

Marcelo Rebelo de Sousa salienta ainda "o trabalho realizado no Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos (Laboratório Nacional do Medicamento) no armazenamento, gestão e distribuição da reserva estratégica do medicamento e dos dispositivos médicos, bem como, a produção diária de gel desinfetante".

"Exorto que continuem o excelente trabalho que estão a realizar, para bem dos portugueses e de Portugal", conclui o chefe de Estado.

