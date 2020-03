Movimento "Todos pelos Açores" vai doar 11 ventiladores e 16 monitores a hospitais do arquipélago

O movimento "Todos pelos Açores" vai doar aos hospitais da região 11 ventiladores e 16 monitores de sinais vitais, equipamentos adquiridos através de uma angariação de fundos para fazer face à pandemia de Covid-19, disse hoje a organização.

Esta sexta-feira foi entregue a "primeira remessa" de material no hospital Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, composta por oito ventiladores e três monitores de sinais vitais, avançou à agência Lusa um dos membros do movimento, João Almeida. Na "próxima semana" irá chegar o restante equipamento, proveniente de um fornecedor alemão, que será entregue no hospital de Ponta Delgada para depois ser redistribuído pelas diferentes unidades de saúde do arquipélago.

O "Todos pelos Açores" foi lançado em 16 de março e estabeleceu como objetivo inicial arrecadar 100 mil euros para a aquisição de oito ventiladores para os hospitais açorianos. Face ao aumento "exponencial" das contribuições, quer individuais quer de empresas, os impulsionadores da iniciativa conseguiram até ao momento amealhar mais de 121 mil euros, um valor que continua a subir.

"Logo numa questão de 72 horas após o lançamento conseguimos arranjar fundos de empresas, de pessoas, quer dos Açores, como de Portugal continental. Foi um sucesso tremendo neste aspeto, foi incrível", destacou João Almeida.

Perante o "excedente orçamental", além de aumentarem a quantidade de ventiladores e monitores a comprar, decidiram também adquirir material de proteção individual para os profissionais de saúde da região. "Já encomendámos fatos de proteção, fatos para bloco cirúrgico, toucas, luvas e viseiras", assinalou.

Com os objetivos garantidos, o movimento irá encerrar a entrega de donativos no próximo sábado, mas irá continuar disponível para auxiliar "alguma entidade interessada" em comprar equipamento médico, uma vez que têm "acesso ao material que está em falta" e estão em "contacto direto" com o Governo dos Açores.

"Continuaremos prontos para fazer a ponte e estamos cá para ajudar no que for preciso. As nossas redes sociais vão continuar a enviar informação das entidades e a fazer a atualização da entrega de material", apontou.

Apesar do sucesso da campanha, João Almeida frisa que "agora falta o mais difícil": "conseguir sair" deste cenário de pandemia. "O mais fácil está feito. Agora falta o mais difícil que é dar toda a força necessária aos profissionais de saúde. Cada cidadão tem mesmo de respeitar as indiciações da autoridade regional de saúde, porque só assim é que vamos conseguir sair desta pandemia", relevou.

O "Todos pelos Açores" é liderado por João Almeida, André Delmar e Duarte Viveiros, este último médico no Hospital Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada.

Veja também: