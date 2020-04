Altas hospitalares ao som de Beatles

E se cada "mais um" é caso para comparar o combate à Covid-19 a uma guerra, cada pessoa que é considerada curada tem sido motivo de comemoração nos hospitais de todo o mundo.

De acordo com a CNN, nos Estados Unidos da América, as altas médicas têm sido anunciadas com direito a banda sonora.

No Hospital Monte Sinai, em Nova Iorque, nas colunas do sistema de som do edifício ouve-se a música "Here comes the sun", dos Beatles.

Assim se anuncia o sol, em sinal de esperança, com uma letra onde se fala do fim do inverno, frio e solitário, e do regresso dos sorrisos, em que se diz que "está tudo bem".

Também em Nova Iorque, mas na unidade hospitalar de Hudson Valley, é à música que recorre a equipa médica que está na frente do combate ao vírus.

Aqui, de cada vez que um paciente é enviado para casa, ouve-se "Don't stop believin", de Journey.

Momentos como estes, com música ou com os aplauso encorajadores de toda a equipa médica, têm-se repetido um pouco por todo o mundo, e têm sido compartilhados nas redes sociais.

