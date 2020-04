2021 não terá novos emojis por causa da Covid-19

Todos os anos, os emojis costumam ser aprovados em Janeiro, antes de serem disponibilizados nos vários dispositivos em setembro, altura em que são geralmente anunciadas as novas versões dos sistemas operacionais iOS e Android.

Segundo a CNN, em 2021 isso não acontecerá.

Os símbolos, utilizados em mensagens eletrónicas para expressar objetos ou emoções, só ficarão a ser conhecidos em Setembro de 2021 (6 meses depois do que estava previsto).

"Decidimos que era do melhor interesse dos nossos voluntários, e das organizações que dependem do padrão, adiar nossa data de lançamento", confirmou Mark Davis , presidente do consórcio, num comunicado.

O atraso não vai afetar, no entanto, o lançamento dos novos emojis já anteriormente anunciados para 2020.

Ainda este ano serão conhecidos os 117 novos símbolos. Entre eles estarão representados a bandeira transgénero, o Pai Natal neutro em termos de género, e outros que foram anunciados em janeiro e serão lançados em setembro.

Veja também: