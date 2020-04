Mortes no Reino Unido ultrapassam 26 mil, incluindo fora dos hospitais

O Reino Unido registou até agora 26.097 mortes de pessoas infetadas pelo novo coronavírus, balanço que a partir de hoje inclui os óbitos fora dos hospitais, informou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab.

O ministro disse que as 3.811 mortes adicionais, comparando com os totais divulgados no dia anterior, foram registadas entre 02 de março e 28 de abril, e que a variação diária relativamente ao balanço de terça-feira foi de um aumento de 765 mortes.

Até agora, os balanços diários do Governo britânico davam apenas conta dos casos e mortes nos hospitais, mas isto levou a críticas por omitir o impacto da pandemia no exterior, em particular em lares de idosos, subestimando o número real de mortes.

Dados publicados pelo instituto de estatísticas britânico (ONS) na terça-feira indicavam que um terço do total das mortes atribuídas à pandemia covid-19 no Reino Unido estão a ocorrer fora dos hospitais.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quarta-feira a existência de 973 mortes e 24.505 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 948 para 973, mais 25 - uma subida de 2,6% -, enquanto o número de infetados aumentou de 24.322 para 24.505, mais 183, o que representa um aumento de 0,7%.

O número de casos recuperados subiu de 1.357 para 1.470.

Portugal vai terminar no sábado, 02 de maio, o terceiro período de 15 dias de estado de emergência, iniciado em 19 de março, e o Governo deverá anunciar na quinta-feira as medidas para continuar a combater a pandemia.

A pandemia de covid-19 já matou 217.439 pessoas e infetou 3.104.330 em 193 países, desde que surgiu em dezembro na cidade chinesa de Wuhan, segundo um balanço da AFP às 11:00.

Pelo menos 859.100 pessoas foram consideradas curadas pelas autoridades de saúde.

Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte ligada ao coronavírus no final de fevereiro, lideram em número de mortos e casos, com 58.355 e 1.012.583, respetivamente. Pelo menos 115.936 pessoas foram declaradas curadas pelas autoridades de saúde nos Estados Unidos.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são Itália, com 27.359 mortos para 201.505 casos, Espanha com 24.275 mortos (212.917 casos), França com 23.660 mortos (168.935 casos) e Reino Unido com 21.678 mortos (161.145 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou 82.858 casos (22 novos entre terça-feira e hoje), incluindo 4.633 mortos (nenhuma nova) e 77.578 curados.

O Chade anunciou na terça-feira os primeiros mortos ligados ao vírus no seu território.

Até às 14:00 de hoje a Europa totalizou 130.002 mortos para 1.433.753 de casos.

Até às 11:00 de hoje, os Estados Unidos e Canadá contabilizavam 61.284 mortos (1.062.398 casos), América Latina e Caraíbas 9.827 mortos (189.199 casos), Ásia 8.376 mortos (213.792 casos), Médio Oriente 6.587 mortos (164.629 casos), África 1.526 mortos (34.786 casos) e Oceânia 116 mortes (8.057 casos).

A AFP alerta que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de infeções, já que um grande número de países está agora a testar apenas os casos que requerem atendimento hospitalar.