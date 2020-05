Biblioteca Nacional já está aberta ao público 

A SIC visitou o espaço que reabriu as portas com novas regras, por causa do coronavírus.

Os leitores só podem entrar de máscara, têm que desinfetar as mãos à entrada, têm que manter a distância de segurança das outras pessoas e, quando consultam os livros, recomenda-se fortemente o uso de luvas descartáveis, fornecidas pelos funcionários da biblioteca.

A Biblioteca Nacional de Portugal reabriu esta quinta-feira, mas já poderia estar de portas abertas desde o início da semana. O espaço optou por preparar o regresso com mais tempo.

Das primeiras bibliotecas a reabrir na zona da grande Lisboa foram as três do município de Oeiras (Oeiras, Algés e Carnaxide).