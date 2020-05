Governo considera 1.ª semana do desconfinamento "encorajadora"

As autoridades políticas e os especialistas vão reunir-se na próxima semana para decidir o que vai acontecer na segunda fase do desconfinamento, prevista para 18 de maio.

A ministra da Saúde, Marta Temido, considera que esta primeira semana foi encorajadora.

"Curva de mortalidade mostra uma diminuição consistente"

A ministra defendeu este sábado que a curva de mortalidade por Covid-19 revela uma "diminuição consistente" desde 15 de abril e que o risco de um infetado contaminar outras pessoas indica que continua a ser necessária proteção diária.

Governo prepara reabertura dos lares

Marta Temido revelou também que as autoridades de saúde estão a estudar o regresso à normalidade possível de áreas como a reabertura dos lares, creches ou do futebol. As regras serão divulgadas durante a próxima semana.

Os números da Covid-19 em Portugal

Portugal regista este sábado 1.126 mortes e 27.406 infetados. O numero de doentes internados nos hospitais voltou a descer. São menos 27 do que na sexta-feira, ao todo 815. Quanto aos casos mais críticos, também houve uma redução. Há menos 7 pessoas nos cuidados intensivos, 120 no total.



Já nos doentes recuperados houve mais uma subida, para 2.499. Foram consideradas curadas mais 77 pessoas.