Linha SOS Criança regista aumento significativo de contactos durante confinamento

A Linha SOS Criança registou um "aumento muito significativo" de apelos no período de confinamento, tendo já recebido cerca de 700 contactos desde janeiro, dos quais quase 300 em abril, segundo dados hoje divulgados.



Em comunicado, o Instituto de Apoio à Criança (IAC) refere que os quase 300 pedidos de ajuda recebidos em abril representam um aumento de quase 100 apelos face ao mesmo mês de 2019.

"Registou-se um aumento muito significativo de apelos a partir do momento em que teve início o período de isolamento em Portugal face ao início do ano, tendo já sido recebido um total de 703 apelos desde janeiro", lê-se no comunicado.

Situações de risco, necessidade de desabafar, preocupações relativas à pandemia de covid-19, questões de saúde, pedidos de informação sobre serviços e instituições de apoio social e situações relacionadas com crimes de pornografia de menores motivaram os contactos registados pela linha SOS Criança em abril.

O telefone é o meio mais utilizado para contacto, mas durante os dois meses de confinamento, março e abril, a rede social Whatsapp foi responsável por mais de uma centena de contactos. O uso de e-mail ou de salas de conversação é pouco expressivo.

"As notícias preocupantes sobre a covid-19 que circulam por múltiplas vias e o facto de haver milhares de crianças sem aulas e confinadas em casa, podem gerar nas crianças sentimentos vários, nomeadamente ansiedade, inquietação e insegurança", lê-se no comunicado do IAC.

O IAC refere que a equipa de psicólogos da linha SOS Criança "tem estado particularmente disponível e focada para conversar com as crianças, tranquilizá-las e prestar-lhes esclarecimentos" sobre a atual situação.

Portugal entrou no dia 03 de maio em situação de calamidade devido à pandemia, depois de três períodos consecutivos em estado de emergência desde 19 de março.

Esta nova fase de combate à covid-19 prevê o confinamento obrigatório para pessoas doentes e em vigilância ativa, o dever geral de recolhimento domiciliário e o uso obrigatório de máscaras ou viseiras em transportes públicos, serviços de atendimento ao público, escolas e estabelecimentos comerciais.



A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta segunda-feira a existência de 1.231 mortes e 29.209 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 1.218 para 1.231, mais 13, enquanto o número de infetados aumentou de 29.036 para 29.209, mais 173, o que representa um aumento de 0,59%.

O número de casos recuperados subiu de 4.636 para 6.430, mais 1.794, o maior número de recuperados em 24 horas desde o início da pandemia.

Há 628 doentes internados, menos 21 em relação a ontem. 105 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, menos três face a domingo.

Mais de 315 mil mortos e mais de 4,7 milhões de infetados em todo o mundo

A pandemia do novo coronavírus já matou pelo menos 315.270 pessoas e infetou mais de 4,7 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP, às 11:00 hoje, baseado em dados oficiais.

De acordo com os dados recolhidos pela agência de notícias francesa, já morreram pelo menos 315.270 pessoas e há mais de 4.727.220 infetados em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan.

Entre esses casos, pelo menos 1.700.000 foram considerados curados.

Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte ligada à covid-19 no início de fevereiro, são o país mais afetado em termos de número de mortes e casos, com 89.564 óbitos em 1.486.742 casos Pelo menos 272.265 pessoas foram declaradas curadas.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Reino Unido com 34.636 mortes para 243.303 casos, Itália com 31.908 mortes (225.435 casos), França com 28.108 mortes (179.569 casos) e Espanha com 27.650 óbitos (231.350 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou oficialmente um total de 82.954 casos (sete novos entre domingo e hoje), incluindo 4.634 mortes e 78.238 curados.

A Europa totalizou 166.836 mortes para 1.901.173 casos, Estados Unidos e Canadá 95.451 mortes (1.563.744 casos), América Latina e Caraíbas 29.493 mortes (524.050 casos), Ásia 12.394 mortes (362.543 casos), Médio Oriente 8.204 mortes (282.288 casos), África 2.765 mortes (85.028 casos) e Oceânia 127 mortes (8.402 casos).

