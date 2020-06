OMS regista recorde de casos diários de Covid-19

Foi o maior aumento do número de contágios no espaço de 24 horas. Os dados da Organização Mundial de Saúde revelam mais de 180 mil novos casos de Covid-19

A Índia é um dos países que mais contribuiu para o aumento com mais 14 mil pessoas infetadas e 300 vítimas mortais.

A Coreia do Sul enfrenta agora uma segunda vaga de contágios, bastante mais cedo do que previram as autoridades sanitárias.

No início de junho, a China a confirmou um novo surto da doença. Pequim já aumentou o nível de emergência para impedir o contágio.

Os países mais atingidos:

Estados Unidos, com 119.977 mortes e 2.280.969 casos

Brasil com 50.617 mortes em 1.085.038 casos

Reino Unido com 42.632 mortes (304.331 casos)

Itália com 34.634 mortes (238.499 casos)

França com 29.640 mortos (196.878 casos)

China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau) com 83.378 casos e 4.634 mortes

