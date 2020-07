Ministério da Educação admite que é preciso preparar vários cenários face à pandemia

O próximo ano letivo vai ter mais dias de aulas, mais professores e será preferencialmente presencial.

O Ministério da Educação diz que está a preparar-se para outros cenários que a pandemia possa impor.

Apesar de ter anunciado na quinta-feira que ia manter a obrigação da entrega dos manuais escolares, esta sexta-feira, o Ministério da Educação voltou atrás e revelou que não será necessário devolver os livros.

Para além das regras anunciadas esta sexta-feira, o Conselho de Ministros aprovou na quinta-feira outras medidas como "o aumento das tutorias e o reforço do crédito horário".

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, anunciou a aprovação da "resolução que estabelece medidas excecionais, temporárias, para a organização do ano letivo 2020/2021".

"Entre as medidas aprovadas nesta resolução está o aumento das tutorias e o reforço do crédito horário para as escolas que possam reforçar os apoios educativos e as aulas coadjuvadas", explicou a ministra.