Marcelo anuncia fim das sessões no Infarmed

Marcelo Rebelo de Sousa diz que esta é a última reunião no Infarmed. O Presidente da República (PR) elogiou o que considera ser uma fórmula original, que não teve paralelo em nenhum outro país do mundo, mas diz que a nova realidade - em particular a de Lisboa e Vale do Tejo - implica uma outra forma, mais "micro" e atenta ao detalhe.