TAP acusada de violar direitos dos passageiros na sequência de viagens canceladas devido à pandemia

A TAP é acusada de violar os direitos dos passageiros durante a pandemia de Covid-19 pela Organização Europeia de Consumidores, que diz ter recebido milhares de queixas de passageiros, não só da empresa portuguesa como de outras sete companhias aéreas europeias.

Ao todo são oito companhias aéreas europeias acusadas de violar os direitos dos consumidores, para além da TAP, estão também a ser alvo de queixas a Air France, a KLM, a EasyJet, a Ryanair, a Transavia, aAegean e a Norwegian Airlines.

A organização sediada em Bruxelas, e com 11 filiadas pela Europa, incluindo a DECO em Portugal, fala em "práticas desleais em todo o setor" com os consumidores a serem enganados ou obrigados a aceitar vouchers para remarcação das viagens sem lhes ser dada informação clara ou a possibilidade de escolha entre a devolução do dinheiro.

