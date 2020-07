O anúncio da fase final da Liga dos Campeões em Lisboa gerou polémica, mas a realizaçao da prova pode servir de alavanca para a economia portuguesa.

Um estudo do Instituto Português de Administração e Marketing fala em receitas superiores a 50 milhões de euros. Já a Fórmula 1, que vai realizar-se em outubro no Algarve, pode ajudar com cerca de 30 milhões.

Para o IPAM, é a prova de que Portugal é um país seguro e um sinal de confiança além fronteiras.