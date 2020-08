Vacina russa contra a Covid-19 foi testada em apenas 38 pessoas

A vacina russa contra a Covid-19, anunciada esta semana pelo Kremlin, foi testada em apenas 38 pessoas. A informação é da agência de notícias russa Fontanka que revela ainda que vacina causa efeitos secundários que incluem dores, febre e inchaço.

De acordo com a mesma agência, a vacina foi registada depois de apenas 42 dias de investigação e a eficácia ainda é desconhecida.

Recorde-se que o Presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que uma das filhas tomou a vacina.

De acordo com o imunologista Henrique Veiga Fernandes há três pontos relevantes :

1. Questão científica:

Se a vacina é ou não eficaz contra a Covid-19 e, segundo o especialista, os resultados da fase 2 confirmam que sim, que à partida a vacina confere imunidade.

2. Questão da segurança:

O ponto mais crítico, uma vez que a vacina será usada em milhares ou milhões de indivíduos.

"Não queremos uma reação à vacina que causa mais sintomas ou mais doença que a própria doença original"

3. Questão geopolítica:

Há uma corrida importante entre os EUA, a China, a Rússia e a União Europeia para ver quem consegue mais rápido uma vacina eficaz e segura.

O anúncio da Rússia tem em volta "propaganda política", uma vez que foi anunciada pelo Presidente. O nome faz lembrar a guerra fria e, para terminar, a imagem de dizer que é eficaz porque a filha do Presidente já terá sido vacinada, rematou o especialista.

Estão reunidas as condições para uma vacina eficaz e segura no próximo ano?

No entender de Henrique Veiga Fernandes, sim. "Estão reunidas as condições e se não for com uma vacina russa, será com uma das seis que estão em fase avançada ou com uma das cerca de 100 vacinas que estão neste momento em testes".