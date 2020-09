Covid-19. Governo diz que aumento de casos "merece preocupação" e faz apelo aos portugueses

A secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Jamila Madeira, apela aos portugueses para continuarem com as medidas de segurança e admite que o aumento do número de novos casos merece preocupação.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta sexta-feira a existência de 1.833 mortes e 59.457 casos de Covid-19 em Portugal, desde o início da pandemia. O número de mortes subiu de 1.829 para 1.833, mais 4 do que na quinta-feira. Já o número de infetados aumentou de 59.051 para 59.457, mais 406.

Os dados da DGS indicam que as quatro vítimas mortais foram registadas na região de Lisboa e Vale do Tejo, que contabiliza 30.609 casos (mais 194) e 677 mortos.

Jamila Madeira lembrou que o Governo sempre disse que a batalha contra a pandemia seria longa e passaria por várias fases.