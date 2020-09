Covid-19: Unicef vai liderar compra e distribuição de vacinas

A Unicef vai liderar a compra e fornecimento de vacinas contra a covid-19, numa operação que esta sexta-feira anunciou como a maior e mais rápida de sempre do género, a nível mundial, na qual Portugal manifestou interesse em participar.

A agência das Nações Unidas para a infância é a maior compradora de vacinas do mundo, adquirindo anualmente mais de dois mil milhões de doses para a vacinação de rotina e resposta a surtos e emergências, para quase cem países.

Agora, no âmbito da pandemia de covid-19 e da iniciativa COVAX, a Unicef vai trabalhar com fabricantes e parceiros na aquisição, transporte e distribuição das vacinas contra o novo coronavírus, que provoca a covid-19.

De acordo com a Unicef, Portugal encontra-se na lista de países com interesse em aderir à Covax.

A operação vai decorrer em 92 países em vias de desenvolvimento e emergentes e envolve a logística e armazenamento, anunciou a estrutura da ONU em comunicado.

"A Unicef irá ainda assumir o papel de coordenação no processo de aquisição de vacinas por parte de 80 países desenvolvidos, que manifestaram intenção de participar na iniciativa COVAX Facility, financiando a compra de vacinas com orçamento público. Portugal é um desses 80 países, tendo já manifestado interesse em aderir à iniciativa", lê-se no documento.