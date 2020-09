Meio milhão de pessoas já instalaram a aplicação Stayaway Covid

Meio milhão de pessoas descarregaram a aplicação Stayaway Covid, que permite rastrear contactos de infeção, avançou hoje a secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Jamila Madeira.

"Voltamos a sublinhar a necessidade e utilidade da adesão dos portugueses [à aplicação]", disse a governante na conferência de imprensa de balanço da pandemia da Covid-19 em Portugal.

A aplicação móvel, lançada terça-feira no Porto na presença do primeiro-ministro, António Costa, permite rastrear, de forma rápida e anónima e através da proximidade física entre smartphones, as redes de contágio por Covid-19, informando os utilizadores que estiveram, nos últimos 14 dias, no mesmo espaço de alguém infetado com o novo coronavírus. A sua instalação é voluntária.

Na altura, o chefe do Governo considerou que instalar nos telemóveis a aplicação Stayaway Covid é um "dever cívico" para travar a pandemia enquanto não existir uma vacina.

"Entendam que é um dever cívico descarregar esta aplicação e sinalizarem se vierem a ser diagnosticados como testando positivo", afirmou António Costa, na cerimónia que contou com a presença da ministra da Saúde, Marta Temido.

Contudo, a organização de defesa do consumidor Deco Proteste colocou reservas à instalação nos telemóveis desta aplicação, invocando a possibilidade de uso não-declarado e indevido de dados pessoais pela Google e Apple.

A pandemia de Covid-19 já provocou pelo menos 869.718 mortos e infetou mais de 26,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.833 pessoas das 59.457 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.