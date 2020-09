Pais e responsáveis escolares preocupados com escassez de pessoal não docente 

A falta de assistentes operacionais é a principal preocupação no Agrupamento de escolas do Fundão que, num só complexo escolar, vai acolher 1.200 alunos desde o 1º ciclo ao secundário.

O agrupamento conta com 38 auxiliares, mas precisaria do dobro para conseguir garantir a vigilância dos estudantes e a limpeza e higienização das instalações.

Às portas do novo ano letivo, ainda se organizam os espaços para tentar cumprir as regras de segurança exigidas em tempos de pandemia.

No Fundão, os espaços que funcionavam como bar foram transformados em salas de aula para poder acolher turmas que chegarão aos 30 alunos.

Mais 3 mortes e 388 novos casos de Covid-19 em Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta terça-feira a existência de 1.846 mortes e 60.895 casos de Covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

O número de mortes subiu de 1.843 para 1.846, mais 3 do que na segunda-feira. Umas das vítimas mortais residia na região de Lisboa e Vale do Tejo e as outras duas na região Norte.

O número de infetados aumentou de 60.507 para 60.895, mais 388.