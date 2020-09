Mais 3 mortes e 388 novos casos de Covid-19 em Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta terça-feira a existência de 1.846 mortes e 60.895 casos de Covid-19 em Portugal desde o início da pandemia.

O número de mortes subiu de 1.843 para 1.846, mais 3 do que na segunda-feira. Umas das vítimas mortais residia na região de Lisboa e Vale do Tejo e as outras duas na região Norte.

O número de infetados aumentou de 60.507 para 60.895, mais 388.

Em vigilância permanecem 34.466 contactos, mais 130 do que na segunda-feira.

Perto de 890 mil mortos no mundo

A pandemia de covid-19, transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro na China, já provocou pelo menos 889.498 mortos e infetou mais de 27,1 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo um balanço da AFP.

Laboratórios por todo o mundo estão numa corrida contra o tempo para desenvolver uma vacina contra o novo coronavírus. Há dezenas de equipas a testar várias candidatas a vacina, algumas estão mais avançadas e são promissoras, mas os cientistas avisam que nenhuma deverá estar pronta antes do fim deste ano.

Segundo o London School of Hygiene & Tropical Medicine, (que tem um gráfico que mostra o progresso das experiências) há 239 projetos e 8 estão na fase de ensaios clínicos - que consiste na inoculação da vacina em milhares de voluntários a fim de determinar se impede de facto a infeção.

Os resultados mais encorajadores vêm da Pfizer e da BioNTech, da Moderna, do projeto entre a Universidade de Oxford e a AstraZeneca e de vários projetos chineses, nomeadamente da CanSinoBIO que já obteve autorização para administrar a vacina em militares chineses.

