Autoridades justificam aumento de casos com mobilidade durante as férias

Portugal registou na quinta-feira 646 novos casos de infeção por Covid-19, o número mais alto desde 20 de abril.

Segundo as autoridades de Saúde, este aumento está relacionado com a maior mobilidade das pessoas durante o período das férias, apelando ao reforço de medidas que evitem a propagação do vírus.

Jamila Madeira, secretária de Estado adjunta de Saúde, o "Governo já estava expectante" com a possibilidade de um aumento do número de infeções, sendo que a implementação da situação de contingência de deve a estes números.

Graça Freitas, diretora-geral da saúde, explica que por prudência a abertura de mais atividades que potenciem a mobilidade, como o regresso de público aos estádios de futebol, ou a abertura de discotecas, não está neste momento em cima da mesa.

