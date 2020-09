Pandemia já matou quase um milhão de pessoas em todo o mundo

Quase um milhão de pessoas já morreram devido à pandemia em todo mundo.

Só nos EUA já morreram perto de 200 mil pessoas. Dados que levam a imprensa norte-americana a dizer que há, em todo o país, milhares de crianças orfãs por causa da covid-19.

Na Índia, onde são registados cerca de 90 mil novos casos diários, as escolas mantêm-se encerradas, mas começam a haver sinais de abertura no turismo. O monumento mais icónico do país voltou a receber turistas, seis meses depois.

Já em Israel, em pleno confinamento, milhares de israelitas voltaram a protestar contra o primeiro-ministro e contra a forma como está a gerir a pandemia.

Em sentido contrário, e depois de registar zero casos esta segunda-feira, está a Nova Zelândia, que levantou quase todas as restrições.

Veja também: