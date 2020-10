Portugal regista mais 15 mortes e 1.876 novos casos de Covid-19

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou no boletim diário desta terça-feira que há mais 15 mortes e 1.876 novos casos de Covid-19 em Portugal.

O número de mortes subiu de 2.198 para 2.213, mais 15 do que na segunda-feira e o número de infetados subiu de 101.860 para 103.736 em apenas 24 horas.

Em vigilância, permanecem 56.126 contactos, mais 701 do que na segunda-feira.

Os dados divulgados esta terça-feira revelam ainda mais 1.932 casos recuperados, perfazendo 61.898.

Já os casos ativos são agora 39.625, menos 71 em comparação com o dia anterior.

Em internamento estão 1.237 pessoas, mais 63 do que na segunda-feira. Nas unidades de cuidados intensivos estão internados 176 doentes, mais 11 do que no dia anterior.

Os surtos de Covid-19 em Portugal

A informação foi revelada ao final da tarde desta segunda-feira, com dados dos úlitmos dias.

Governo rejeita confinamento obrigatório para já

Na conferência de imprensa que analisa os dados da pandemia da covid-19 em Portugal, o Governo rejeitou seguir, para já, as medidas adotadas pelo País de Gales.

Para António Lacerda Sales, Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, o mais importante é, nesta altura, seguir as recomendações da Direção Geral da Saúde e o cumprimento das medidas impostas pelo executivo de António Costa.

As sequelas do vírus

Sara Cavaco, diretora de Neuropsicologia do Centro Hospitalar do Porto, esteve esta segunda-feira na Edição da Noite, da SIC Notícias, para falar sobre as consequências da covid-19 na população mais jovem e as alterações cognitivas que ainda estão por explicar.

