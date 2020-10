A Fenprof critica a não realização de testes a professores e alunos nas turmas em que são detetados casos de covid-19.

De acordo com o levantamento da estrutura sindical, já existem 350 escolas em todo o país com casos positivos.

A estrutura sindical critica também a falta de um protocolo com indicações claras para quando surgem casos nas escolas,o que está a fazer com que as medidas adotadas, sejam diferente de região para região.