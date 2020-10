Os resultados do inquérito sobre o uso de máscara obrigatório na rua 

Concorda com o uso de máscara obrigatório na rua? O inquérito realizado pelo site da SIC Notícias recebeu quase 13 mil votos (12.966).

Ressalva-se que este inquérito não obedece aos critérios de validade científica das sondagens e não pretende representar com rigor as opções do público em geral nem as dos utilizadores da Internet. Tem um valor meramente indicativo das preferências dos nossos leitores.

Ao todo, 56,7% votaram contra a medida, enquanto 43,3% responderam a favor. Ou seja, o "Sim" recebeu 5.609 votos e o "Não" obteve 7.357.

SIC

Uso de máscara na rua obrigatório a partir desta quarta-feira

O uso de máscara na rua passa a ser obrigatório a partir desta quarta-feira, com exceções, e o não cumprimento desta imposição é punido com multas que vão até aos 500 euros.

A medida para combater a pandemia de covid-19 vai estar em vigor durante 70 dias a abrange pessoas a partir dos 10 anos para "acesso, circulação ou permanência nos espaços e vias públicas sempre que o distanciamento físico recomendado pelas autoridades de saúde se mostre impraticável".

As exceções: