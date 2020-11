"Vai ser muito duro." Costa deixa mensagem ao país no primeiro fim de semana de recolher obrigatório

O primeiro-ministro apelou ao cumprimento das regras definidas pelo Governo durante este fim de semana.

António Costa admite que será "duro para todos" os que "gostariam de fazer livremente o que lhes apetecesse" e "para muitas atividade económicas (...) que vão ter prejuízos grandes este fim de semana".

Numa mensagem ao país, o primeiro-ministro relembra o que foi preciso fazer na primeira vaga para travar a pandemia: "Ficarmos todos fechados em casa".

"Conseguimos travar a pandemia, mas também nos lembramos do enorme custo que isso teve."

António Costa diz que o Governo optou pelo "mal menor", que é concentrar o esforço neste fins de semana para "tentar preservar a continuidade da vida normal durante a semana".

Recolher obrigatório entre as 13:00 e as 08:00 nos concelhos de risco

O Governo anunciou na quinta-feira medidas ainda mais duras a aplicar este fim de semana e no próximo.

O primeiro-ministro reconheceu que falhou na comunicação das novas medidas de contenção da pandemia e assumiu a culpa por isso. Costa clarificou a mensagem: "É para ficar em casa".

O comércio e os restaurantes nos concelhos de risco elevado vão ter de fechar portas às 13:00, no sábado e no domingo, e só poderão abrir no dia seguinte às 8:00. Esta decisão pretende evitar que o comércio tente fintar as regras, abrindo mais cedo do que o horário normal estipulado. A restauração só poderá funcionar depois das 13:00 para serviço de take-away.

RESTAURANTES VÃO TER APOIO EXTRAORDINÁRIO

O primeiro-ministro anunciou um apoio extraordinário para os restaurantes que vão ter de encerrar às 13:00, nos próximos dois fins de semanas.

É um apoio de emergência e a fundo perdido para compensar os restaurantes, que vão ter direito a 20% da quebra na faturação. O apoio foi desenhado tendo como base os custos fixos dos restaurante e os custos variáveis que se reduzem com as portas fechadas. Pode ser pedido a partir de 25 de novembro.

As exceções de abertura após às 13:00

Farmácias

Clínicas e consultórios

Funerárias

Estabelecimentos de venda de bens alimentares com porta para a rua até 200m2

Bombas de gasolina

QUAIS AS EXCEÇÕES NAS NOVAS MEDIDAS?

Deslocações a mercearias, supermercados ou farmácias é uma das exceções na proibição de circulação na via pública.

Segundo o decreto que regula a aplicação do estado de emergência, publicado em Diário da República, são permitidas as "deslocações a mercearias e supermercados e outros estabelecimentos de venda de produtos alimentares e de higiene, para pessoas e animais".

Nestes estabelecimentos, lê-se no diploma, "podem também ser adquiridos outros produtos que aí se encontrem disponíveis".

Contudo, as deslocações admitidas, que são detalhadas em 13 alíneas do decreto, devem ser efetuadas "preferencialmente desacompanhadas e devem respeitar as recomendações e ordens determinadas pelas autoridades de saúde e pelas forças de segurança, designadamente as respeitantes às distâncias a observar entre as pessoas".

Também é possível sair à rua para curtos passeios a pé e com animais de companhia, sozinho ou com membros do agregado familiar.

Quem necessite de sair de casa por motivos de saúde ou de força maior pode fazê-lo, desde que devidamente justificados.

Entre outras exceções estão também as saídas para trabalhar. Vai ser preciso declaração da entidade empregadora ou uma declaração própria caso seja trabalhador independente.

Forças de segurança e profissionais de saúde não precisam de justificação.

Leia aqui na íntegra o comunicado do Conselho de Ministros.

OS CONCELHOS NO MAPA DE RISCO

A lista de concelhos com risco elevado de transmissão da covid-19, sujeitos a medidas mais restritivas como o recolher obrigatório, vai aumentar na próxima segunda-feira.

O Governo retirou sete concelhos do mapa de risco e acrescentou 77. Ao todo, há agora 191 concelhos considerados de risco.

Os concelhos que saíram: Moimenta da Beira, Tabuaço, São João da Pesqueira, Pinhel, Tondela e Batalha.

Os concelhos que entraram na lista:

Abrantes

Águeda

Albergaria-a-Velha

Albufeira

Alcanena

Aljustrel

Almeida

Almeirim

Alvaiázere

Anadia

Ansião

Arcos de Valdevez

Arganil

Arronches

Boticas

Campo Maior

Cantanhede

Carrazeda de Ansiães

Castro Daire

Celorico da Beira

Coimbra

Condeixa-a-Nova

Coruche

Crato

Cuba

Elvas

Estarreja

Évora

Faro

Ferreira do Alentejo

Figueira de Castelo Rodrigo

Freixo de Espada à Cinta

Grândola

Ílhavo

Lagos

Lamego

Mangualde

Manteigas

Mealhada

Mêda

Mira

Miranda do Corvo

Miranda do Douro

Mirandela

Monforte

Montalegre

Montemor-o-Velho

Mora

Murtosa

Nelas

Oliveira do Bairro

Ourém

Pampilhosa da Serra

Penalva do Castelo

Penamacor

Penela

Ponte de Sor

Portalegre

Portimão

Proença-a-Nova

Reguengos de Monsaraz

Resende

Salvaterra de Magos

São Pedro do Sul

Sátão

Seia

Sousel

Tábua

Tavira

Torre de Moncorvo

Vagos

Vieira do Minho

Vila do Bispo

Vila Nova de Foz Côa

Vila Nova de Paiva

Vila Real de Santo António

Viseu

A lista completa pode ser consultada aqui.