Covid-19. GNR põe fim a casamento com 150 irlandeses no Algarve

A GNR foi obrigada a pôr fim a um casamento e a uma festa de aniversário ilegais em Albufeira e Faro, este fim de semana. Os eventos contavam com cerca de 300 pessoas.

No copo de água do casamento, que se realizava num empreendimento em Albufeira, estavam 150 irlandeses que voaram de propósito para participar na cerimónia no Algarve.

Dois autos de contra-ordenação foram levantados por desrespeito das orientações da DGS e da resolução do Conselho de Ministros, que define um limite de 50 pessoas num casamento. Os donos dos espaços ficam sujeitos a multas que vão dos mil aos 5 mil euros.