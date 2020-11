Covid-19. Há 28 concelhos com mais de 960 casos por 100 mil habitantes

Os concelhos com mais de 960 casos ativos de Covid-19 por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias deverão manter as regras mais apertadas de recolher obrigatório ou até ver as medidas agravadas.

Em Portugal, há dois concelhos com mais de 3.000 casos por 100 mil habitantes, quatro que estão entre os 2.000 e os 3.000 casos e seis entre os 1.500 e 1.900.

O Presidente da República prepara-se para criar, através do decreto de renovação do estado de emergência, três níveis de restrições que irão ser aplicadas consoante o risco de cada concelho.

A ministra da Saúde, Marta Temido, adiou o anúncio das novas regras, que já tinham sido prometidas pelo primeiro-ministro. António costa quer aumentar o grau de exigência nos concelhos mais afetados pela pandemia de Covid-19.

Mais de 960 casos por 100mil habitantes

É praticamente certo que o recolher obrigatório ao fim de semana a partir das 13h00 se mantenha apenas nos concelhos com mais 960 casos ativos por cada 100 mil habitantes.

No entanto, a decisão só será tomada no Conselho de Ministros extraordinário que está agendado para depois da aprovação da renovação do estado de emergência na Assembleia da República.

A lista irá ser atualizada até dia 17, mas tendo por base os dados disponibilizados na semana passada havia 28 concelhos nesta lista negra. 12 desses concelhos ficam no distrito do Porto, quatro em Braga e na guarda e três em Aveiro.

Entre 480 e 960 casos por 100 mil habitantes

Até agora são 61 os concelhos que poderão vir a ter uma primeira tolerância. Este patamar deverá permitir o fim do recolher obrigatório pelo menos nas tardes do fim de semana.

A zona da Grande Lisboa será a principal beneficiada deste alívio que permitirá, eventualmente, aos cidadãos fazerem as compras de Natal e dá também luz verde ao congresso do PCP que está marcado para o fim de semana de 27 a 29 de novembro, em Loures – que, com uma taxa de incidência de 513 casos, poderá fazer parte deste nível.

Entre 240 e 480 casos por 100 mil habitantes

Os restantes 98 concelhos que até aqui estavam sujeitos às mesmas medidas de restrição que os concelhos com uma taxa de incidência de mais de mil casos, irão passar a ter direito a uma ligeira folga nas restrições impostas pelo governo.