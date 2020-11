Mais 61 mortes e 6.489 casos de Covid-19 em Portugal

Portugal registou nas últimas 24 horas 6.489 novos casos de infeção e mais 61 mortes associadas à doença Covid-19, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta sexta-feira.

Desde o início da pandemia, Portugal regista um total de 3.762 mortes e 249.498 casos de Covid-19, desde o início da pandemia.

Há mais 23 doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos, totalizando 481. Em relação aos internamentos em enfermaria, há 3.079 pessoas internadas, mais 62 face a quinta-feira.

A DGS revela que estão ativos mais 1.352 casos de infeção em relação a quinta-feira. Foram dados como recuperados mais 5.076 doentes, 163.000 desde o início da pandemia.

As autoridades de saúde têm agora sob vigilância 80.409 pessoas.

No que diz respeito aos 6.489 novos casos, 3.630 registam-se na região Norte, 1.805 em Lisboa e Vale do Tejo, 799 na região Centro, 135 no Alentejo, 90 no Algarve, 29 nos Açores e um na Madeira.

Das 61 mortes a lamentar nas últimas 24 horas, 33 ocorreram na região Norte, 15 em Lisboa e Vale do Tejo, 12 na região Centro e uma no Algarve.

Renovação do estado de emergência aprovada no Parlamento

A renovação do estado de emergência por mais 15 dias foi esta sexta-feira aprovada, no Parlamento, com os votos favoráveis do PS, PSD e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues (ex-deputada do PAN).

PCP, Os Verdes, Chega, Iniciativa Liberal e a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira votaram contra, enquanto o Bloco de Esquerda, o CDS e o PAN se abstiveram.

Este estado de emergência, que deverá ser esta sexta-feira decretado pelo Presidente da República, vai decorrer entre 24 de novembro e 8 de dezembro.

De acordo com uma nota do gabinete do primeiro-ministro, enviada na quinta-feira às redações, as novas medidas do estado de emergência serão anunciadas este sábado.

Covid-19. Medidas para o Natal só serão conhecidas duas semanas antes

António Costa disse, esta quinta-feira, que ainda é difícil antecipar a situação da pandemia para a época natalícia e remeteu a decisão das medidas a aplicar nessa altura festiva para duas semanas antes do Natal.

A razão prende-se com o processo de previsão elaborado pelos especialistas que tem por base um período de 15 dias. “Têm a previsão de como é a evolução até dezembro, mas conforme vai sendo mais longa a previsão, menor a qualidade e maior o risco de haver um desvio”, explicou o primeiro-ministro reforçando que, “com segurança, [os especialistas] podem prever a 15 dias, mas não mais de 15 dias”.