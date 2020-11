“Nós estamos a fazer esta greve de fome para que o país possa comer amanhã”

Os empresários responsáveis pelo movimento “A Pão e Água” mantêm-se em greve de fome à porta da Assembleia da República para serem ouvidos pelo Governo. No entanto, de São Bento vem a notícia de que não serão recebidos. O ministro da Economia aceitou receber representantes do setor, mas não este grupo.

“Não é uma questão de grupo, é uma questão de povo”, diz Ljubomir Stanisic, um dos principais rostos desta luta. “Se me está a dizer que o ministro da Economia está a negar isto, está a negar todo o país. Se nos está a tratar assim, está a tratar o país [assim], é o espelho do trabalho dele”, acrescenta ressalvando que não irão desistir.

O chef manifestou ainda intenção de se reunir com o grupo que será ouvido pelo ministro para poder fazer chegar as reivindicações do movimento "A Pão e Água". Exigem apoios a fundo perdido, isenção da TSU, redução do IVA na restauração e fim do recolher obrigatório ao fim de semana. Estas medidas fora anunciadas pelo Governo como forma de prevenir o aumento de contágios por Covid-19.

A greve de fome começou na passada sexta-feira e os empresários garantem que não sairão dali até serem recebidos. Têm recebido manifestações de apoio por parte da população que lhes entrega chás e água e contam com o apoio de médicos que regulamente verificam as condições dos manifestantes.