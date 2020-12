Covid-19. Terminou o confinamento nacional em Inglaterra

Terminou esta quarta-feira o confinamento de quatro semanas em Inglaterra.

Comércio não essencial reabriu, ginásios, cabeleireiros e locais de culto voltaram a abrir portas e regressou o sistema de três níveis de restrições nacionais.

O fim do confinamento em Inglaterra acontece no mesmo dia em que foi aprovada uma vacina. Mas as autoridades pedem que a população mantenha todas as precauções. A pandemia ainda não acabou e a vacina vai levar meses até chegar a todos.