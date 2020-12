Parlamento aprova renovação do estado de emergência

O Parlamento aprovou esta sexta-feira o prolongamento do estado de emergência em Portugal por mais 15 dias, de forma a permitir medidas de contenção da covid-19.

A renovação foi aprovada com os votos favoráveis de PS, PSD e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, as abstenções do CDS, BE e PAN e os votos contra de PCP, PEV, Chega, Iniciativa Liberal e da deputada não inscrita Joacine Katar Moreira.

Marcelo Rebelo de Sousa enviou na quinta-feira à noite para a Assembleia da República o projeto de decreto que renova o estado de emergência de 9 a 23 de dezembro, mas anunciou já nova renovação até 7 de janeiro de 2021.

"Depois de ouvido o Governo, que se pronunciou esta noite em sentido favorável, o Presidente da República acabou de enviar à Assembleia da República, para autorização desta, o projeto de diploma renovando, pelo período de 15 dias, até 23 de dezembro, o estado de emergência para todo o território nacional", lê-se numa nota divulgada no portal da Presidência da República na Internet.

O Presidente justificou a "nova renovação até 7 de janeiro" com a necessidade de permitir ao Governo "adotar medidas necessárias à contenção da propagação da doença covid-19 e desde já anunciar medidas previstas para os períodos de Natal e Ano Novo".

MÁRIO CRUZ

PS e PSD reiteram posição a favor da prorrogação

PS e PSD voltaram a manifestar-se a favor do projeto de decreto presidencial para prorrogação do estado de emergência, agora até ao próximo dia 23, embora os sociais-democratas tenham feito críticas à atuação do Governo.

Estas posições das duas maiores bancadas parlamentares - ambas em defesa dos resultados das medidas tomadas para a contenção da covid-19, com o país em estado de emergência - foram transmitidas pela vice-presidente da bancada socialista, Constança Urbano de Sousa, e pela deputada do PSD Mónica Quintela.

Pela parte da bancada do PS, Constança Urbano de Sousa defendeu que as medidas duras adotadas ao abrigo do estado de emergência "contribuíram para melhorar os indicadores da evolução da epidemia, em especial o risco de transmissão da doença, que regista uma tendência de descida".

"Apesar de os dados serem mais animadores, a vacina estar mais próxima e já termos, desde quinta-feira, um plano de vacinação, não nos deixemos iludir. A situação pandémica é ainda grave e não podemos agora baixar a guarda e deitar tudo a perder, pois todos os dias continuam, infelizmente, a morrer pessoas vítimas deste vírus terrível", advertiu a ex-ministra.

Constança Urbano de Sousa referiu depois que, "mesmo que a Agência Europeia do Medicamento autorize este mês uma vacina eficaz e segura, o processo de vacinação de toda uma população ou grande parte dela é muito complexo, faseado e nunca poderá ser realizado em poucas semanas ou poucos meses".

"Vamos, assim, continuar a precisar de medidas de segurança e de restringir os nossos contactos ao estritamente necessário, para vencer esta pandemia. Também por isso precisamos de renovar o estado de emergência, para permitir ao Governo manter e adotar medidas que contribuam para evitar a propagação do vírus, salvar vidas e ao mesmo tempo não matar a nossa economia, à semelhança do que os outros países europeus estão a fazer", frisou a vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS.

JOS\303\211 SENA GOUL\303\203O

Já pela parte do PSD, Mónica Quintela disse que o seu partido, "com o sentido de Estado", manterá "uma postura de colaboração, tendo como primeiro e último escopo, sempre, o interesse nacional".

"Não nos pautamos por conveniências circunstanciais e aproveitamentos das manifestas e múltiplas falhas que o Governo tem tido, porque esse tipo de condutas, em plena situação de calamidade pública, é prejudicial aos interesses dos portugueses", frisou.

No entanto, a deputada e advogada de Coimbra criticou logo a seguir o Governo por ter "passado o verão como a cigarra, sem cuidar de preparar, como era a sua obrigação, a segunda vaga".

"Assim como censuramos a falta de articulação entre os ministérios da Segurança Social e da Saúde e que tem sido a causa do flagelo que tem assolado os lares onde residem tantos idosos. E não consigo calar a inaceitável falta de assistência dos doentes não covid-19 no Serviço Nacional de Saúde (SNS)", afirmou Mónica Quintela

Neste ponto, a deputada social-democrata advertiu mesmo que a atual "necessidade premente de salvar vidas não se compadece com cedências a preconceitos ideológicos de ex e ainda parceiros do Governo e demanda o recurso aos setores privado e social, em conjugação de esforços com o SNS".

"Continuando na critica construtiva, fica também o vivo reparo à falta das prometidas vacinas da gripe que a ministra da Saúde [Marta Temido] afirmou que não iriam faltar e cujo resultado está à vista. O Governo não foi prudente nem previdente porque era mais que óbvio que, por causa da pandemia, a esmagadora maioria da população ia precisar da vacina", acrescentou.

Rafael Marchante

Este é o sexto diploma do estado de emergência de Marcelo Rebelo de Sousa no atual contexto de pandemia de covid-19, para vigorar entre 9 e 23 de dezembro, e será debatido e votado na Assembleia da República.

Uma posterior renovação por mais 15 dias que abranja o período do Natal e a passagem de ano vigorará de 24 de dezembro até 7 de janeiro.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deverá falar ao país, à noite, após a votação na Assembleia da República.