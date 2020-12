Covid-19. Portugal com mais 70 mortes e 4.097 casos nas últimas 24 horas

Portugal registou nas últimas 24 horas mais 4.097 casos de infeção e mais 70 mortes associadas à doença covid-19, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde desta terça-feira.

Desde o início da pandemia morreram em Portugal 5.192 pessoas dos 332.073 casos de infeção confirmados.

Há mais 5 doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos, totalizando 504. Em relação aos internamentos em enfermaria, há mais 69 pessoas internadas, totalizando agora 3.332.

A DGS refere também que as autoridades de saúde têm em vigilância 76.405 contactos, menos 1.360 em relação a terça-feira, e que foram dados como recuperados mais 2.272, num total acumulado de 254.700 desde o início da pandemia.

Novo estado de emergência em vigor com maiores restrições em 113 concelhos

O novo período do estado de emergência em Portugal, que vigora até 23 de dezembro, iniciou-se às 00:00 desta quarta-feira, com um total de 113 concelhos do continente em risco de transmissão de covid-19 extremamente elevado ou muito elevado.

No sábado passado, o primeiro-ministro, António Costa, disse que a estratégia do Governo é manter o esquema que está já em vigor até ao Natal, reduzindo depois um pouco as restrições nas festas.

No caso do Natal e do Ano Novo, as medidas também já anunciadas serão sujeitas a avaliação no dia 18 para confirmar a tendência de melhoria da pandemia de covid-19.

Em novembro, o executivo tinha já dividido os 278 municípios do continente em quatro grupos, consoante o nível de risco de transmissão - moderado, elevado (entre 240 e 480 casos por 100 mil habitantes), muito elevado (entre 480 e 960) e extremamente elevado (mais de 960). As listas podem ser consultadas neste site.

Novo estado de emergência sem proibição de circulação entre concelhos

Nestas duas semanas que esta quarta-feira se iniciam, até às 23:59 de 23 de dezembro, não há proibição de circulação de concelhos em todo o continente e mantêm-se então regras mais apertadas para os territórios de risco extremamente elevado (35 concelhos) e muito elevado (78), incluindo a proibição de circulação na via pública entre as 13:00 e as 05:00 nos fins de semana de 12 e 13 e de 19 e 20.

Nestes dias, os estabelecimentos comerciais apenas podem funcionar entre as 08:00 e as 13:00. A restauração pode funcionar depois desse horário, mas apenas para 'take-away' e entregas ao domicílio.

São consideradas exceções ao fecho às 13:00 os estabelecimentos de venda a retalho de produtos alimentares, bem como naturais ou dietéticos, de saúde e higiene que disponham de uma área de venda ou prestação de serviços igual ou inferior a 200 metros quadrados, com entrada autónoma e independente a partir da via pública.

Nos dias úteis, o período de recolhimento domiciliário nestes 113 municípios inicia-se apenas às 23:00 e os estabelecimentos comerciais têm de encerrar até às 22:00.

Os restaurantes, equipamentos culturais e instalações desportivas devem encerrar até às 22:30 (estabelecimentos de restauração podem funcionar até à 01:00, mas apenas para entregas ao domicílio).