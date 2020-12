Portugal com mais 57 mortes e 2.099 casos de covid-19 nas últimas 24 horas

Portugal regista esta segunda-feira mais 57 mortes relacionadas com a covid-19 e 2.099 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo o boletim Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 6.191 mortes e 376.220 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando esta segunda-feira ativos menos 328 casos, num total de 70.426.

Esta segunda-feira é o dia com o menor número de mortes desde 10 de setembro e o mais baixo número de novos casos desde 20 de outubro.

Quanto aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internados 3.158 doentes, mais 131 doentes relação a domingo, das quais 502 em cuidados intensivos, mais 19 face a domingo.

As autoridades de saúde têm em vigilância 85.149 contactos, mais 2.558 relativamente a domingo.

O boletim revela ainda que 2.370 casos foram dados como recuperados. Desde o início da epidemia em Portugal, em março, já recuperaram 299.603 pessoas.

DADOS POR REGIÃO

Relativamente às 57 mortes registadas nas últimas 24 horas, o boletim revela que 28 ocorreram na região Norte, 17 na região de Lisboa e Vale do Tejo, seis no Centro, cinco no Alentejo e uma na Região Autónoma da Madeira.

Segundo o boletim da DGS, a região Norte foi também a que registou o maior número de novas infeções por SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas (858).

Desde o início da pandemia a região Norte registou 194.058 casos de infeção e 2.926 mortes.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 711 novas infeções, contabilizando-se até agora 121.435 casos e 2.130 mortes.

Na região Centro registaram-se mais 352 casos, acumulando um total de 41.243 infeções e 872 mortos.

Já no Alentejo, foram assinalados mais 105 casos, totalizando 9.173 infeções e 169 mortos desde que começou a epidemia em Portugal.

A região do Algarve tem hoje notificados 34 novos casos, somando 6.623 infeções e 64 mortos.

A Madeira registou 16 novos casos. Desde março, esta região autónoma contabiliza 1.255 infeções e nove mortes.

Na Região Autónoma dos Açores foram registados 23 novos casos nas últimas 24 horas, somando 1.581 infeções e 21 mortos.

DADOS POR GÉNERO E FAIXA ETÁRIA

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 168.949 homens e 207.134 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 137 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 3.223 eram homens e 2.968 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguido das pessoas entre os 70 e os 79 anos.

Numa altura em que a Europa está a preparar-se para colocar em marcha um exigente plano de vacinação contra a covid-19, novos dados colocam o continente em alerta. Foi detetada, no Reino Unido, uma variante do coronavírus que, tudo indica, será 70% mais contagiosa.

O Governo britânico decretou o confinamento no Natal precisamente para conter a propagação da doença e várias ligações aéreas com outros países estão já suspensas.

Em Portugal não foi identificada, até ao momento, a nova estirpe do SARS-CoV-2 que apareceu no Reino Unido e que as autoridades britânicas referem ser "mais facilmente transmissível", disse no domingo fonte oficial do Instituto Ricardo Jorge.

"O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) tem vindo a desenvolver, desde o passado mês de abril, um estudo de âmbito nacional sobre a variabiliade genética do SARS-CoV-2 em Portugal, através da análise do genoma deste novo coronavírus. De acordo com os resultados obtidos até ao momento, ainda não foi identificada em Portugal a nova variante genética detetada a circular numa região do Reino Unido", avançou à agência Lusa fonte do gabinete de imprensa do INSA.

Em declarações à Lusa, fonte do gabinete de imprensa do INSA recordou que o "estudo tem como objetivo principal determinar os perfis mutacionais do SARS-CoV-2 para identificação e monitorização de cadeias de transmissão do novo coronavírus, bem como identificação de novas introduções do vírus em Portugal".

A Direção-Geral da Saúde (DGS) considerou este domingo a nova variante do coronavírus que provoca a doença a covid-19, detetada no sul do Reino Unido, como uma "ocorrência esperada" e que não é "motivo de preocupação por si só".

"É esperado que com a transmissão contínua de um vírus RNA ocorram processos de evolução e adaptação, como é o caso do SARS-CoV-2. A maioria das mutações não aumenta o risco para o ser humano. No entanto, algumas mutações ou combinações de mutações podem fornecer ao vírus uma vantagem seletiva, como o aumento da transmissibilidade ou como uma maior capacidade de evadir a resposta imune do hospedeiro", explica a DGS numa resposta escrita enviada à Agência Lusa.

A Direção-Geral da Saúde assume que a nova estirpe "parece não ter impacto na mortalidade por covid-19", embora a informação disponível ainda seja "insuficiente para que existam dados definitivos sobre esta nova variante e o seu impacto na pandemia".

"O impacto desta nova variante na sensibilidade e especificidade dos testes laboratoriais utilizados para o diagnóstico de covid-19 está ainda a ser analisado, mas a Orientação 015/2020 da DGS recomenda a utilização de pelo menos dois alvos distintos do genoma para o diagnóstico laboratorial por RT-PCR, por precaução, para acautelar este tipo de situações", refere a DGS, sobre a nova estirpe que acelera a transmissão do vírus em até 70%.

A autoridade de saúde lembra ainda que "não existem dados que sugiram a perda de eficácia das vacinas", que "demonstraram ser capazes de induzir a produção de anticorpos protetores nos seres humanos contra várias regiões da espícula do vírus".

