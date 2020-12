Covid-19. Primeiras vacinas estão prestes a chegar a Portugal

As primeiras vacinas estão prestes a chegar a Portugal e os primeiros a tomá-la vão ser os profissionais de saúde.

Só nos Hospitais da Universidade de Coimbra são mais de 2.000 e começam a ser vacinados no domingo de manhã.

DGS define regras sobre vacinação

A poucos dias do arranque da vacinação contra a covid-19 em Portugal, a Direção-Geral da Saúde definiu algumas regras específicas.

As pessoas alérgicas que já tiveram reações graves a medicamentos ou a alimentos vão ter de ser vacinadas nos hospitais. E quem sofrer de uma doença aguda grave terá de esperar até estar completamente recuperado para receber a vacina.

As regras da DGS decorrem das indicações enviadas a todos os estados-membros pela Agência Europeia do Medicamento. São dirigidas aos profissionais de saúde que começam já no domingo a vacinar o primeiro grupo de risco e há indicações sobre o modo de preparação e de administração da vacina.