Covid-19. Utente de 100 anos foi a primeira a ser vacinada num lar em Portugal continental 

A vacinação contra a covid-19 nos lares de idosos de Portugal continental arrancou esta segunda-feira, em Mação, e a primeira utente a receber a vacina foi Celeste Heleno, uma idosa de 100 anos.

O processo de vacinação arrancou na Casa de Idosos de São José das Matas, na presença de vários membros do Governo, entre os quais a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

Ao todo, 112 doses de vacinas vão ser administradas nesta instituição e na Santa Casa da Misericórdia de Cardigos, outro lar do concelho de Mação, abrangendo utentes e funcionários.

Celeste Heleno, de 100 anos, foi a primeira utente vacinada, num momento assinalado com salvas de palmas entre os presentes. Depois da idosa, segue-se um homem de 94 anos e uma mulher de 90.

Depois de se ter iniciado o processo no dia 27 de dezembro com a administração da primeira dose da vacina da Pfizer-BioNTech a profissionais de saúde, a ministra da Saúde, Marta Temido, tinha assegurado que a primeira fase da campanha de vacinação iria alargar-se aos lares situados nos 25 concelhos em risco extremo de incidência da covid-19, de acordo com os dados mais recentes da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Governo garante que idosos de lares ilegais também vão ser vacinados

O Governo tem insistido que todos os idosos nos lares serão vacinados, independentemente da situação jurídica das instituições. O instituto da Segurança Social garante que tem estado a identificar situações de lares ilegais ou clandestinos e que essa informação tem chegado às autoridades de saúde.

Para já, e no ano passado, foram identificados 788 lares em situação irregular, dos quais 105 foram encerrados. Mas o número de espaços em incumprimento pode ser ainda maior.

A vacinação nos lares começa numa altura de preocupação com os mais recentes surtos. A partir da próxima semana, o processo vai abranger mais concelhos.