Covid-19. Governo britânico pondera restringir as viagens internacionais

O Governo britânico está a ponderar restringir as viagens internacionais. Michael Gove, ministro do Estado, sublinha que as pessoas só devem viajar por motivos que sejam vitais.

Gove explicou que seria necessário rever a situação nos portos e aeroportos do Reino Unido, depois de terem sido impostas novas restrições devido ao aumento de casos de covid-19.

O primeiro-ministro, Boris Johnson, anunciou um novo confinamento de seis semanas na noite de segunda-feira. Boris Johnson disse que o país está num "momento crítico" e que são necessárias medidas "fortes o suficiente" para travar o avanço da nova variante do coronavírus, considerada mais infecciosa.

"O governo está a dar instruções novamente para ficarem em casa. Só podem sair de casa por motivos restritos previstos na lei, como comprar bens essenciais, trabalhar se não o puder fazer de casa, fazer exercício, ter assistência médica, ou escapar a violência doméstica", anunciou numa comunicação televisiva.

O Reino Unido é uma dos países mais afetados pela pandemia, com o segundo maior número de mortes na Europa.