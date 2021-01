Covid-19. Aumento de casos em Tavira pode estar relacionado com a nova variante

O concelho de Tavira tem registado nos últimos dias um aumento de casos de covid-19. As autoridades admitem aplicar mais medidas e suspeitam que esta subida de infeções pode estar relacionada com a nova variante detetada no Reino Unido.

“Nós suspeitamos que possa estar a acontecer porque tivemos um aumento rápido e grande”, explica Ana Cristina Guerreiro, delegada regional de saúde, lembrando que a “nova variante tem uma transmissibilidade superior”.

A delegada sublinha que se trata de uma hipótese e que é necessário investigar a presença da referida variante entre os casos identificados em Tavira.

Já António Pina, presidente da Comunidade Intermunicipal, alerta que se o número de casos se mantiver ou aumente nos próprios dias será necessário recorrer ao confinamento.