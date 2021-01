Covid-19. Autarquia de Torres Vedras pretende encerrar as escolas

O secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, está esta terça-feira reunido com o conselho de administração do hospital de Torres Vedras, um dos mais pressionados nesta altura pela pandemia da covid-19.

O hospital enfrenta uma situação limite devido à falta de profissionais de saúde, sobretudo de enfermeiros, depois de um surto nas instalações ter deixado 90 dos cerca de 300 enfermeiros infetados.

Em entrevista à SIC, o Presidente da Câmara de Torres Vedras explica que está a ser ajustado o recrutamento de profissionais e que, neste momento, a nível de equipamento ainda está a ser possível dar resposta às urgências de covid e não covid.

Encerramento das escolas será proposto ao Ministério da Educação

Torres Vedras tem registado vários surtos, quer em lares, quer no hospital, quer em escolas. Há pelo menos 49 turmas em isolamento profilático e está em cima da mesa a possibilidade de encerrar as escolas a partir do 7.º ano.

Carlos Bernardo revelou à SIC que está a ser preparado até ao final do dia um suporte técnico-científico, elaborado em conjunto com os agrupamentos escolares e o delegado de saúde, a ser enviado ao Ministério da Educação, para propor o encerramento dos estabelecimentos de ensino.

O Ministério da Saúde terá que validar o documento e definir quantos dias as escolas estarão encerradas e a partir de quando.