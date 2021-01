"Ensino à distância não substitui o presencial", mas ministro da Educação admite regresso das aulas online

As escolas estarão encerradas a partir desta sexta-feira e durante os próximos 15 dias. Trata-se de uma interrupção letiva e não haverá aulas à distância.

No final de uma videoconferência com ministros europeus da educação, Tiago Brandão Rodrigues insiste que o ensino à distância não substitui o presencial, mas que se a situação pandémica não melhorar terão de ser encontradas outras soluções e que as escolas estão preparadas para voltar às aulas online.